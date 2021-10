Collegno, penne e quaderni per le famiglie in difficoltà

Clicca sulle foto per sfogliare la fotogallery

Grande successo per l’iniziativa “I Lions per la scuola” che ha visto impegnati oggi ben 22 club del Distretto 108 Ia1 tra cui Collegno Certosa Reale, Rivoli Host e Rivoli Castello. Per tutta la giornata i volontari con le casacche gialle hanno accolto i clienti del supermercato Carrefour del centro commerciale La Certosa in via Spagna. L’invito era quello ad acquistare generi di cancelleria ed a consegnarli poi all’uscita agli stessi volontari. Tutto il materiale raccolto sarà quindi destinato alle famiglie in difficoltà che saranno segnalate dai dirigenti scolastici con cui i club Lions collaborano da tempo.

A recuperare gli scatoloni riempiti alla fine della giornata, ci hanno pensato poi gli alpini della sezione cittadina. Una bella sinergia quindi che ha coinvolto anche il direttore del supermercato Claudio Lombardo, ottimo padrone di casa e felice di dare ospitalità all’iniziativa. A portare il saluto dell’amministrazione e ringraziare quanti hanno dato il loro contributo, sono arrivati anche il sindaco Francesco Casciano, l’assessore alle politiche educative, Clara Bertolo e il presidente del consiglio comunale Vanda Bernardini.