Pianezza, Signoriello presenta la sua giunta

«Nella composizione della giunta abbiamo voluto coinvolgere tutto il gruppo che mi ha sostenuto». Il neo sindaco Roberto Signoriello riassume così il lavoro che in questi dieci giorni ha portato la nuova amministrazione a formare la squadra presentata questa mattina in municipio. A rappresentare la continuità il primo cittadino uscente Antonio Castello che sarà vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici, sanità, politiche sociali, commercio e urbanistica. «Il risultato del voto è stato chiarissimo - aggiunge Signoriello - I pianezzesi hanno appezzato e condiviso il lavoro fin qui svolto».

Squadra che vince non si cambia quindi, ma non mancano comunque gli elementi di novità. Innanzitutto il volto nuovo in senso assoluto è quello di Silvana Pagotto, indicata come assessore al bilancio mentre Enzo Romeo lascia l'incarico di presidente del consiglio comunale per diventare assessore alla scuola, trasporti, viabilità e manutenzione strutture e arredo urbano. Come nuova presidente del consiglio la maggioranza proporrà domani sera in consiglio il nome di Sara Zambaia.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021