Rivalta, una passeggiata botanica nel verde delle Casermette

È stato presentato il 18 ottobre agli studenti della scuola primaria Europa Unita di Tetti Francesi il progetto del nuovo parco Casermette social park. Il progetto è stato presentato attraverso una passeggiata botanica condotta da Filippo Poma, esperto in scienze tecnologie agrarie e Michela Rota, architetto e responsabile per lo sviluppo del progetto di sostenibilità ambientale. La presentazione ha posto l’attenzione su alcuni elementi di sostenibilità ambientale considerati nella fase progettuale. Il racconto è stato focalizzato sulle caratteristiche ecologiche dell’area per poi accompagnare i partecipanti in una “passeggiata botanica” dove sono state spiegate le caratteristiche delle essenze arboree presenti già in loco e di quelle che verranno messe a dimora...

Su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021