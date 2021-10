Grugliasco, all'ambulatorio della Lilt si fa prevenzione

Clicca sulla foto per sfogliare la fotogallery

Non solo slogan, ma iniziative concrete per aiutare la popolazione a mettere in pratica sul campo il concetto di "prevenzione" dei tumori. La delegazione Lilt di Rivoli-Collegno-Grugliasco in questi anni si è sempre impegnata proprio seguendo questa prospettiva. Ed in questa direzione va anche l'inaugurazione del nuovo ambulatorio realizzato nei locali messi a disposizione dalla farmacia San Giacomo in via Olevano, grazie alla squisita disponibilità del suo titolare, il dottor Mauro Amici. Sono diversi i medici che hanno risposto all'appello della responsabile della delegazione, Gisella Ventimiglia, affiancata dalle sue instancabili collaboratrici.

È stato così possibile allestire un programma che prevede una serie di visite con dermatologi, ginecologi, urologi, oculisti e gastroenterologi. Per prenotarsi non occorre l'impegnativa del medico di base, ma è richiesto soltanto il pagamento della tessera annuale (al costo di 15 euro) ed un contributo di altri 15 euro per ogni visita effettuata. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 370/ 3380907 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18.

L'inaugurazione dell'ambulatorio è avvenuta in occasione dell’Ottobre rosa, mese della prevenzione contro il tumore al seno. Comune, Lilt, Asl To3, Croce Rossa di Grugliasco, associazioni “Iride” e “Se non ora quando?" hanno proposto anche la camminata in rosa con partenza dal parco Porporati e un momento in ricordo di Marco Bonato e Claudio Vigna, istruttori di Fit Walking e aderenti al Comitato. Questa mattina inoltre, al mercato di via Leon Tron e viale Echirolles, era presente un banchetto per informazioni sulla prevenzione contro il tumore. Sempre al parco Porporati è stata anche inaugurata la “Panchina rosa” con la partecipazione del Corpo musicale.