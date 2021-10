Grugliasco, la vita riprende anche grazie agli artisti

Musica, danza e pittura per far tornare a vivere gli spazi della città dopo un anno e mezzo di chiusure forzate. È questo l’obiettivo del progetto “Effetto Immediato”. Si tratta della nuova produzione della Compagnia giovanile Mixit, in collaborazione con il Centro Studio Danza Denise Zucca, che porta in scena il processo obbligato di trasformazione che ognuno di noi ha vissuto e sta vivendo in questo periodo...

Su Luna Nuova di martedì 26 ottobre 2021