Grugliasco, trasloco Maserati: la Fiom non ci sta

Si acuisce la frattura tra la Fiom e le altre rappresentanze sindacali all’indomani dell’incontro in cui Stellantis ha presentato il piano per il nuovo polo produttivo di Mirafiori dove dovrebbero confluire anche le linee attualmente attive nello stabilimento Maserati di corso Allamano. L’accordo non è stato infatti sottoscritto dalla Fiom. «Serve un piano generale che l’azienda non ha fornito - sottolineano...

Su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021