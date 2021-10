Rivoli, in cardiologia per "Non dimenticare il tuo cuore"

La Fondazione per il tuo cuore in collaborazione con l’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri promuove la campagna di prevenzione cardiovascolare secondaria “Non dimenticare il tuo cuore”. In Piemonte aderisce anche la cardiologia dell’ospedale di Rivoli diretta dal dottor Ferdinando Varbella. L’iniziativa è rivolta a pazienti che hanno avuto un infarto da meno di un anno. Telefonando al numero verde 800/ 052223 potranno prenotare gratuitamente una visita cardiologica. A Rivoli, le visite cardiologiche saranno eseguite dai dottori Emanuele Tizzani, Marco Lococo e dalla dottoressa Sara Palacio Restrepo.