Tra talento e solidarietà: canestri per aiutare i clochard

I ragazzi dell’Under 15 Gold hanno affinato il tiro da tre e grazie alle loro performance, 18 clochard potranno difendersi dal freddo con un sacco a pelo nuovo. È questo il risultato della “Tripla solidale”, la bella iniziativa messa in campo dalla Pallacanestro Grugliasco, grazie alla disponibilità dei campioncini e del loro coach Vincenzo Mastrorilli. Per incentivare i suoi ragazzi a tirare più da fuori area, ha pensato di ideare una sorta di premio. Ed ha trovato sponda nello sponsor della società grugliaschese. Ad ogni tripla andata a segno durante le gare dello scorso campionato (Under 14 élite), “Traficante revisioni” avrebbe versato 5 euro destinati ad alimentare un fondo di solidarietà.

A fine stagione, oltre ad aver aumentato la percentuale di realizzazione da tre, i ragazzi si sono ritrovati con circa 200 euro nel salvadanaio. Hanno così deciso di utilizzarli per l’acquisto di sacchi a pelo da donare ai “senza tetto” che si apprestano ad affrontare l’imminente inverno. «Hanno fatto tutto da soli - racconta il dirigente accompagnatore Tony Mancino - sono andati da Decathlon ed hanno scelto quale tipo acquistare. Poi sabato scorso li abbiamo accompagnati in via Roma a Torino dove li hanno distribuiti ad altrettanti homeless. Ricevendo in cambio tanti sorrisi di sorpresa e genuina riconoscenza. È stata davvero una bella esperienza che contiamo di ripetere anche durante la nuova stagione che partirà il prossimo 7 novembre».