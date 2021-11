I Lions donano articoli di cancelleria a nove scuole

Clicca sulle foto per sfogliare la fotogallery

Lo scorso 16 ottobre ben 21 club Lions del Distretto 108 Ia1 tra cui Collegno Certosa Reale, Rivoli Host e Rivoli Castello avevano accolto i clienti del supermercato Carrefour del centro commerciale La Certosa a Collegno e del Bennet di via Renier 58 a Torino. L’invito era quello ad acquistare generi di cancelleria ed a consegnarli poi all’uscita agli stessi volontari. Tutto il materiale raccolto sarebbe quindi stato destinato alle famiglie in difficoltà segnalate dai dirigenti scolastici con cui i club Lions collaborano da tempo. E la risposta della gente che quel giorno aveva affollato i due centri commerciali era stata straordinaria. Questa mattina il materiale raccolto è stato consegnato a nove scuole: l'istituto comprensivo Levi di Cascine Vica, quelli di Rivalta e Collegno III, Almese e Condove, l'istituto Antonelli-Casalegno e gli istituti comprensivi Tommaseo e Caduti di Cefalonia-Mazzini di Torino.

La breve cerimonia è stata ospitata dalla sede Ana di via Tampellini. Le penne nere collegnesi avevano infatti collaborato all'iniziativa "I Lions per la scuola" recuperando con il loro furgone gli scatoloni confezionati al termine della giornata. A consegnare il materiale ai rappresentanti della varie scuole c'erano il primo vice governatore del Distretto 108 Ia1 Carlo Ferraris ed il secondo vice governatore Michele Giannone. A fare gli onori di casa, oltre ad Enzo Chiola per il gruppo Ana, per il Lions Certosa Reale c'erano Fedora Feltrin e la referente per il progetto "Lions per la scuola", Giovanna Sereni.