Alpignano, Ponte Nuovo a senso unico da venerdì notte

Lunedì 15 novembre inizieranno le operazioni di cantierizzazione per i programmati interventi di manutenzione straordinaria del "Ponte nuovo". Per circa dieci mesi sarà quindi modificata la viabilità secondo il modello “ad anello” che coinvolge anche il Ponte vecchio già sperimentato a maggio dalla Città metropolitana in accordo con il Comune. Sul Ponte nuovo si transiterà solo su una corsia in direzione Rivoli, limitata ai veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate e di larghezza non superiore a 230 cm, salvo mezzi di soccorso in attività di emergenza, mentre sul Ponte vecchio il senso unico sarà verso via Cavour e permetterà, svoltando a destra, di raggiungere Collegno e Pianezza. Arrivando da via Rivera, percorrendo via Primo Maggio e poi girando in via Roma, ci si potrà ritrovare in via Mazzini e da lì proseguire in direzione Caselette, Valdellatorre, San Gillio e Givoletto. L’inizio delle operazioni di cantiere sul Ponte è previsto per il giorno lunedì 15 novembre; ma durante un incontro e confronto l’amministrazione comunale di Alpignano ha ravvisato la necessità di procedere con la regolamentazione del traffico a senso unico sul Ponte nuovo già a partire dalle 23 del 12 novembre, in modo da modificare la viabilità comunale sul percorso ad anello in giornate non interessate dall’intenso traffico di lavoro e scuola.