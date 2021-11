Grugliasco, autista tradito dal navigatore: traffico in tilt

Due ore di passione questa mattina per gli automobilisti che si trovavano a transitare nella zona di via Da Vinci. La circolazione è andata in tilt poco dopo le 9 a causa di un tir di Amazon che si è incastrato all'incrocio con via Palli a causa di dell'impalcatura di un cantiere edile. Forse tradito dal navigatore installato sul mezzo, l'autista portoghese avrebbe dovuto raggiungere la tangenziale ma è finito in una via tra l'altro vietata alla circolazione dei mezzi pesanti. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno deviato il traffico creatosi subito dopo il blocco del tir e hanno aiutato il conducente a liberare l'autoarticolato staccando la motrice e riattaccandola sull'altro lato dell'autoarticolato, consentendogli così di potersi muovere. Una volta sanzionato per aver percorso una strada vietata alla circolazione dei mezzi pesanti, il conducente è stato quindi "scortato" dagli agenti fino allo svincolo della tangenziale in corso Allamano.