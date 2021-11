Collegno, baby calciatori in campo per ricordare mamma Nadia

Clicca sulle foto per sfogliare la fotogallery

Più forti della pioggia che ha disturbato soltanto in parte la splendida giornata andata in scena sui campi dell'Olympic in via Tampellini. I partecipanti al torneo riservato ai primi calci 2013 hanno reso un commovente omaggio a Nadia Spisso, la giovane mamma stroncata pochi mesi fa da un male incurabile. L'occasione per intitolarle il campo a otto: un gesto simbolico, accompagnato da un momento condiviso per sottolineare l'importanza della ricerca e della prevenzione dei tumori. Il ricavato della giornata sarà devoluto infatti all'Istituto per la ricerca di Candiolo.

Non solo calcio ma anche le esibizioni della cantante collegnese Neja e dei ballerini della scuola di danza Narcisa. Nel primo pomeriggio un violento acquazzone ha disturbato lo svolgimento delle partite che però sono proseguite grazie all'entusiasmo dei piccoli talenti in campo. Oltre a due formazioni di casa ed ai cugini del Paradiso e della Pro Collegno, erano presenti diverse squadre della nostra zona: Piossasco, Rosta, Don Bosco Rivoli, Beiborg, Alpignano, Pianezza e Bsr Grugliasco. In tanti hanno voluto stringersi intorno ad Andrea, il marito di Nadia ed ai suoi due gemelli Riccardo e Mattia che giocano proprio nell'Olympic 2013. E dove magari tra un po' scenderà in campo anche il fratellino più piccolo, Alessio che ha quattro anni.