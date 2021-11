In arrivo nei parchi 27 nuove postazioni per la differenziata

Posizionate ieri a Venaria le prime quattro di ventisette nuove postazioni per la raccolta differenziata che entro dicembre saranno installate dal Cidiu in alcuni parchi, vie e piazze pedonali anche a Collegno, Pianezza e Druento. I contenitori sostituiranno i cestini stradali e permetteranno alle persone, anche quando si trovano fuori casa, di raccogliere separatamente dal rifiuto indifferenziato la carta, la plastica, il vetro e le lattine. Le prime isole sperimentali per la differenziata furono implementate nel 2013 in alcuni parchi e giardini di Rivoli e Grugliasco. Quest’anno, grazie al finanziamento che il progetto ha ottenuto dall’Associazione d'ambito torinese per il governo dei rifiuti, sono previste nuove postazioni. Le isole ecologiche verranno posizionate non solo in numerosi parchi e giardini ma anche nelle vie e piazze pedonali particolarmente frequentate dei centri storici. Nel primo caso le forme e i colori dei contenitori si ispirano ai giochi per bambini, nel secondo il design è sobrio e consono al contesto architettonico in cui si collocano.