Rivoli, finalmente una farmacia per Tetti Neirotti

Una gran bella notizia per i 1600 residenti di Tetti Neirotti. Domani pomeriggio inaugura la nuova farmacia che si trova in via Rossano 62/a: un evento per certi versi storico per la “frazione agricola” che in passato aveva potuto contare soltanto su una parafarmacia chiusa ormai da anni. L’apertura del nuovo servizio rappresenta il punto di arrivo di un progetto iniziato quasi nove anni fa, nel dicembre del 2012. Risale infatti ad allora il concorso indetto...

Su Luna Nuova di venerdì 19 novembre 2021