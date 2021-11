Bruino, sfonda la recinzione e finisce nel giardino di un condominio

È rimasto miracolosamente illeso il conducente della Ford Puma che la notte scorsa è uscita di strada sulla Provinciale finendo nel giardino di un condominio. L'incidente si è verificato poco dopo le 2 quando il 39enne stava viaggiando in direzione di Giaveno. Giunto all'altezza della rotonda all'incrocio con viale Marconi, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che ha iniziato a sbandare, sfondando la recinzione e andando poi a schiantarsi nell'area verde attigua ad un condominio. Spetterà ora agli agenti della polizia locale di Bruino, intervenuti sul posto, ricostruire la dinamica dell'incidente.