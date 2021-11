Alpignano, debutto bagnato per il mercato del Belvedere

Clicca sulle foto per sfogliare la fotogallery

«Questo mercato non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza verso il rilancio completo di tutto il quartiere». Lo ha detto questa mattina il sindaco Steven Palmieri subito dopo aver tagliato il nastro sul piazzale di via Costa al Belvedere. Un debutto bagnato per gli ambulanti che questa mattina hanno dato vita al primo appuntamento settimanale del martedì. Momento che, si spera, diventi un punto di riferimento per i residenti nella zona e non solo. Viste le condizioni meteo, all'appello mancavano alcuni banchi: a pieno regime infatti, il mercato dovrebbe essere composto da una dozzina di bancarelle: sette di generi alimentari e cinque di altre categorie merceologiche.

L'auspicio è quindi quello che martedì prossimo il tempo sia più clemente. Nel disegno dell'amministrazione comunale, il 2022 sarà l'anno della ripartenza dell'area del Belvedere che negli anni ha dovuto fare i conti con le chiusure delle attività del piccolo centro commerciale di via Costa. E l'obiettivo, ribadito anche questa mattina, dall'assessore al commercio Davide Montagono, sarà proprio quello di far tornare appetibile per le attività commerciali, un quartiere che ha tutte le carte in regola per tornare alla vitalità che lo caratterizzava negli anni '90.