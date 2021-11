Rivoli, alpini sempre più professionisti nelle emergenze

Clicca sulle foto per sfogliare la fotogallery

Anche gli alpini del Reggimento logistico Taurinense di stanza alla caserma Ceccaroni, hanno partecipato alla quarta edizione dell'esercitazione “Vardirex" che si è conclusa oggi. L'obiettivo è stato il supporto dell'Esercito nelle situazioni di emergenza di competenza della Protezione Civile: impegnati la Brigata Alpina Taurinense ed altre unità: assetti del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano e le squadre di Soccorso alpino militare del 2° Reggimento Alpini di Cuneo si sono esercitate con la Protezione civile dell'Associazione nazionale alpini nei comuni bresciani di Toscolano Maderno e Salò e contestualmente nei comuni di Monza e Cesano Maderno, in due task force coordinate dal Comando truppe alpine, operando in sinergia nella simulazione di attività di soccorso e di ripristino della normalità a seguito di eventi calamitosi comportanti rischio idraulico e idrogeologico.

Nei cinque giorni di attività gli uomini e le donne impiegati hanno avuto modo di simulare situazioni di complessa gravità per testare la funzionalità del sistema emergenziale regionale, che nella specifica esercitazione si è avvalso della Protezione Civile dell'Ana. In azione più di 350 persone con particolari competenze nei relativi campi di intervento, spesso derivanti anche da esperienza maturata in precedenti impieghi negli interventi di pubbliche calamità che hanno colpito in passato il nostro Paese. Il personale è stato fornito principalmente dalla Brigata Alpina “Taurinense” e dal sistema della Protezione civile, e si è avvalso di numerosi mezzi e materiali tecnici.