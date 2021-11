Collegno, un'ondata di affetto intorno ad Alex

Raramente una sentenza di assoluzione aveva scatenato un’onda di consenso tanto potente e spontanea come quella che mercoledì è stata pronunciata dalla Corte d’assise di Torino. “Il fatto non costituisce reato”: il 30 aprile del 2020, Alex Pompa ha ucciso il padre per difendere se stesso, la madre Maria ed il fratello Loris. Accolta la tesi della difesa: respinta la richiesta del Pm, Alessandro Aghemo, di condannare il giovane a 14 anni. In occasione della...

Su Luna Nuova di venerdì 26 novembre 2021