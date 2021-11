Rivoli, accanto al Villaggio spunta la ruota panoramica

Il Villaggio di Babbo Natale torna dopo un anno di pausa imposta dell'emergenza Covid e si arricchisce di una ruota panoramica alta 30 metri. Struttura che viene allestita nella zona che viene normalmente riservata ai taxi. Dall’8 dicembre al 9 gennaio, spazio dunque alla 18ª edizione un po’ diversa dal solito, possibile grazie ad un ulteriore sforzo organizzativo, che si svolgerà per la prima volta esclusivamente in piazza Martiri, nel rispetto di tutte le normative per contenere la pandemia. Evento che include la pista di pattinaggio su ghiaccio e il mercatino di Natale allestito con le tipiche casette di legno, oltre all’immancabile Casa di Babbo Natale dove ci sarà proprio lui ad accogliere i desideri dei più piccoli, insieme ai suoi aiutanti e alla Renna Cometa. Non mancherà il magico ufficio postale per scrivere e inviare le letterine a Babbo Natale, quasi 6mila quelle partite nell’edizione 2019. Chi vorrà potrà gustare poi uno spuntino alle casette della merenda, con prelibatezze dolci e salate. Dopo aver visitato il Villaggio ci si potrà inoltre dedicare ad una visita del centro storico a bordo del trenino turistico “Rivolzonzo”.