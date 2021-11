Rivoli, Marty è pronta a salire sul palco di Sanremo Giovani

Un altro colpo grosso per Martina Beltrami, la giovane cantautrice rivolese selezionata per partecipare a Sanremo Giovani 2022. È una dei 12 finalisti scelti. Due di loro potranno salire sul palco dell’Ariston, ma chi sarà lo si saprà solo durante la serata del 15 dicembre in onda su Rai 1. In questi giorni è a Roma per provare e registrare, accompagnata dal padre Roberto, presidente di Turismovest, consorzio di promozione turistica. Lei l’avevamo già...

Su Luna Nuova di venerdì 26 novembre 2021