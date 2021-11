Collegno, anche un hub vaccinale alla Clinica della memoria

Clicca sulle foto per sfogliare la fotogallery

La Clinica della Memoria per i malati di Alzheimer è una struttura sanitaria costruita dalla Fondazione San Secondo. È stata ideata e fortemente voluta da don Mario Foradini, all'inizio degli anni 2000. L'edificio è costruito su 11mila metri quadrati di terreno, di cui 8.500 fuori terra e 2.500 per parcheggi interrati. 3.400 metri quadri sono dedicati ai quattro reparti di riabilitazione, divisi in due Nuclei di degenza e due Centri diurni.

Inoltre c'è la palazzina a tre piani con una superficie utile di circa 3.500 mq per ospitare le attività ambulatoriali e riabilitative, i laboratori scientifici, le aule per i seminari e le conferenze, il centro di documentazione sulla malattia. Attivo anche un accordo per attività di ricerca e didattica con il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino. Da domani all'interno dei nuovi locali sarà in funzione anche un hub vaccinale che una volta a pieno regime, sarà in grado di effettuare non meno di 800 inoculazioni al giorno. Da tempo inoltre il complesso di borgata Paradiso ospita il Servizio di continuità assistenziale e la guardia medica.

Servizio completo sul Luna Nuova di martedì 30 novembre 2021