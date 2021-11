Alpignano, piazza 8 Marzo diventa una pista di guida sicura

Clicca sulle foto per sfogliare la fotogallery

Per cinque giorni piazza 8 Marzo si trasforma in una pista di "guida sicura". Da ieri e fino a giovedì infatti i militari della Brigata alpina Taurinense parteciperanno ad un corso organizzato in collaborazione con Aci nell'ambito del progetto "Ready 2 go". Saranno circa 230 gli uomini e le donne impegnati n questi giorni: al mattino lezioni teoriche alla caserma Ceccaroni di Rivoli ed al pomeriggio prove pratiche sul circuito allestito in piazza 8 Marzo. Venerdì poi, toccherà alle istituzioni cittadine: agenti della polizia locale, vigili del fuoco ed autisti della Croce Verde.