Rivoli, tanti uomini dalla parte delle donne

Tutti in fila per dire no alla violenza contro le donne. Si è tenuto sabato e domenica il flash mob organizzato dalla rete di più di 30 associazioni Cittadini di Rivoli. Per sensibilizzare la comunità cittadina la rete ha organizzato una duplice manifestazione con due eventi salienti che si sono svolti durante il weekend. I flash mob hanno visto come protagonisti gli uomini, che sono scesi per strada per sostenere la lotta alla violenza contro...

Su Luna Nuova di martedì 30 novembre 2021