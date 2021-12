Alpignano, ultimo giorno per la pista di guida sicura

Clicca sulle foto per sfogliare la fotogallery

Terminato ieri il corso di “Guida Sicura” in piazza 8 Marzo, realizzato dal Reggimento Logistico “Taurinense” di stanza alla caserma Ceccaroni di Rivoli e dall’Aci di Torino, con il patrocinio del Comune di Alpignano, a favore di 250 alpini e degli agenti della polizia locale cittadina. Il corso, della durata complessiva di quattro giorni, è consistito in una prima parte teorica relativa ai concetti fondamentali della guida sicura (l’incidentalità stradale, la velocità, la concentrazione alla guida) tenuto nei locali della caserma di corso Susa a Rivoli. Sessione seguita dallo svolgimento di esercizi pratici sulla corretta posizione di guida, lo slalom tra coni, l’utilizzo del dispositivo Abs ed esercizi di scarto di ostacoli su fondo a bassa aderenza.

L’idea di un corso di guida sicura, rivolto principalmente agli istruttori militari di scuola guida e al personale maggiormente impiegato nei servizi di trasporto sia in territorio nazionale che all’estero, nasce da un’iniziativa del Reggimento Logistico “Taurinense” per aumentare ulteriormente la cultura della sicurezza stradale tra i militari e ridurre i comportamenti di guida non consapevoli e pericolosi.

Partner privilegiato per la realizzazione del corso è stata la Sezione di Torino dell’Aci che, grazie agli ottimi rapporti esistenti con il Reggimento e condividendo le finalità dell’iniziativa, ha reso disponibili gli istruttori di scuola guida ed i materiali tecnici per le simulazioni, a cui si è aggiunto il Comune di Alpignano che ha garantito la disponibilità delle aree di propria competenza individuate per lo svolgimento del corso.