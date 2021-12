Mascherine all'aperto anche in cintura fino a metà gennaio

Sarà firmata nei prossimi giorni dai sindaci di Alpignano, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, San Gillio e Venaria, l'ordinanza che obbliga ad indossare le mascherine all’aperto durante i mercati e le iniziative natalizie per rafforzare il rispetto della normativa anti-Covid in luoghi potenzialmente affollati. Dall'8 dicembre al 15 gennaio 2022, salvo proroghe, ci sarà quindi l’obbligo di indossarle all’aperto in occasione di mercati settimanali e mercatini straordinari e in ogni altra area di affluenza: gallerie e centri commerciali, luna park, feste di via, manifestazioni e iniziative natalizie, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, scuole e impianti sportivi. Obbligo che non interesserà: bambini di età inferiore ai sei anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone. La violazione comporterà una sanzione amministrativa da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 euro.