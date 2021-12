Rivalta: Lulù, la partigiana italiana in Francia che combattè i nazisti

La storia della partigiana rivaltese Cecilia Troga e della sua famiglia è un piccolo spaccato della Seconda Guerra Mondiale. Suo papà Antonio è un reduce della Prima Guerra Mondiale, in cui aveva combattuto tra le fila dell’esercito italiano, nella brigataSassari. A cavallo tra le due guerre aveva fiutato l’odore della dittatura, ben prima che Mussolini prendesse il potere. Così insieme a tutta la famiglia aveva fatto le valigie ed era espatriato come clandestino in Francia...

Su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021