Rivoli, ascensore rotto: Roberto non può uscire di casa

Prigioniero in casa, nel suo alloggio di strada Nuova Tetti, a causa dell’ascensore rotto, e di scale tropo ripide da affrontare per la sua disabilità che lo costringe su una sedia a rotelle. È quanto succede a Roberto Russo, 48 anni, ingegnere, portatore di un forte handicap. Disabilità che non lo ha fermato per quanto riguarda gli studi né sul fronte dello sport, che pratica con mezzi e biciclette “adattate”. Ma senza l'ascensore diventa davvero complicato per lui uscire di casa. «Comprendo benissimo che in questo periodo di pandemia e di blocco delle aziende, molte produzioni di complementi sono ferme o rallentate: succede anche per l’indotto auto e nella telefonia – commenta – ma credo che in casi come questo una soluzione si debba trovare».

Tanto ha fatto e tanto ha detto che è riuscito ad attivare amministratore di condominio e manutentore di ascensori che, dopo le scuse, assicurano che cercheranno di provvedere nel minor tempo possibile. Che ci riescano, data la mancanza dei chip che si rileva sul mercato, è da vedere. Lui ci spera e attende fiducioso.