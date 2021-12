Rivoli, Michele Romanelli: l'eccellenza in un piatto

Il legno? La sua passione. Per questo Michele Romanelli ha scelto di fare con questo materiale tanto amato i piatti che sono stati regalati alle “eccellenze” rivolesi nel corso della cerimonia svoltasi in sala consiliare. L’idea del piatto è stata dell’associazione culturale La Meridiana, che era organizzatrice dell’evento assieme all’assessorato al commercio e alla Pro loco, ma la scelta di come farlo è tutta sua. «Li ho voluti fare uno...

Su Luna Nuova di martedì 7 dicembre 2021