Rivoli, minacce e pedinamenti: arrestato l'ex marito

Una storia di violenze fisiche e psicologiche iniziate più di dieci anni fa e che sono state patite anche dai figli minori. È quanto emerge dal racconto di una donna che l'altro giorno si è recata in commissariato per denunciare l'ex marito. L’uomo aveva iniziato ad essere violento, prendendola a calci e pugni, quando la donna era rimasta incinta per la prima volta. Ma ogni volta che lei provava a lasciarlo lui faceva in modo di ritornare insieme: si presentava dai parenti in lacrime, pentito, supplichevole e la moglie, alla fine, lo perdonava. Durante i suoi scatti di ira, invece muta, radicalmente, usando violenza contro la donna e distruggendo gli oggetti in casa, alternando minacce di morte contro la moglie e i figli o annunciando di volersi suicidare. Durante questi attacchi di rabbia cacciava di casa l’intera famiglia, minori compresi.

Violenze che si susseguono fino ad alcuni anni fa quando, l’uomo viene allontanato dalla casa familiare e la madre con le figlie inizia a ricostruirsi una nuova vita. Intento di cui nei mesi scorsi si accorge l'ex marito. Pretesto per ricominciare a perseguitare sia lei che i figli ormai adolescenti. Appostamenti e pedinamenti, si avvicina sempre di più alla loro nuova abitazione, intensificando le telefonate minacciose. Esasperata ed impaurita, la donna denuncia tutto agli agenti del commissariato Rivoli. Poche ore più tardi, alle prime luci dell’alba, quando esce di casa per recarsi a lavoro, sotto casa c’è l’ex marito, così come aveva minacciato. Ma ad attenderlo ci sono anche i poliziotti che lo arrestano. Attualmente l’uomo si trova in carcere con l'accusa di stalking.