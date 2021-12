Rivoli, addio al ginecologo Carlo Sanfelici

Colleghi e pazienti in lutto per la scomparsa di Carlo Sanfelici, ginecologo dell’ospedale di Rivoli. Per un breve periodo diresse il reparto di ostetricia e ginecologia dopo il pensionamento di Andrea Chiappa e l’arrivo di Gabriele Molina. Classe 1956 si era laureato in medicina e chirurgia a Torino specializzandosi poi in ostetricia e ginecologia. Stimato dai colleghi, amato ed apprezzato dalle pazienti, e salutato da tanti amici con cui condivideva la passione per le due ruote. Sono in tanti ora che lo piangono. Lascia la moglie Gabriella e il figlio Andrea.

