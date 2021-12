Grugliasco, il Gerbido rinasce con Camilleri e Kennedy

I progetti di riqualificazione in atto al Gerbido, stanno raggiungendo i primi obiettivi. Tanto che domenica saranno inaugurati due nuovi giardini nati in seguito agli interventi effettuati negli ultimi mesi. Alle 10 l’area verde in via Allason sarà intitolata ad Eunice Kennedy. Nata in Massachussetts nel 1921 e morta nel 2009, quinta di nove figli, era sorella, tra di John, presidente degli Stati Uniti d’America. Ha speso gran parte della sua vita a...

Su Luna Nuova di venerdì 10 dicembre 2021