Alpignano, anche medicinali e camici nella discarica abusiva

Apparecchiature elettroniche, medicinali scaduti, dispositivi chirurgici, camici, siringhe, bisturi, detergenti, bottiglie in plastica e bottiglie in vetro ripiene di etere etilico, dall’alto potere infiammabile. C’era davvero di tutto nella discarica abusiva individuata dai Finanzieri della compagnia di Susa in collaborazione con gli agenti della polizia locale e dei tecnici dell’Arpa. Si trovava nell’area adiacente a quella di pertinenza di un imprenditore che opera nel settore degli articoli medicali ed ortopedici. Si è quindi proceduto alla delimitazione dell’intera area dove sono state rinvenute, complessivamente, 25 tonnellate tra rifiuti speciali e non pericolosi. Il responsabile è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Sono in corso gli accertamenti per la messa in sicurezza del sito e per verificare l’eventuale contaminazione ambientale.