Rivoli, domani l'ultimo saluto al dottor Carlo Sanfelici

Saranno celebrati, domani, sabato 11 dicembre alle 9,30 nella parrocchia di San Benedetto Abate in via Delleani 24 a Torino, i funerali di Carlo Sanfelici, ginecologo 65enne in servizio all'ospedale di Rivoli. Oggi alle 19 nella stessa chiesa sarà recitato il rosario. Dalle 14 alle 17, sarà possibile salutare Carlo presso la camera ardente all'ospedale delle Molinette. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti i colleghi e le tante pazienti che...

Su Luna Nuova di venerdì 10 dicembre 2021