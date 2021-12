Collegno, la collezione di "mini presepi" a quota 262

Clicca sulle foto per sfogliare la fotogallery

Continua a crescere la meravigliosa collezione messa insieme negli ultimi 19 anni da Francesco Seminara, primo luogotenente della Brigata alpina Taurinense, ora in pensione. Ha trasformato la cantina della sua abitazione in un museo dei presepi che lui stesso realizza grazie alla sua fantasia, ma soprattutto alla sua abilità manuale. Creazioni di tutti i tipi che oggi hanno toccato quota 262. Nel dettaglio: 180 “fatti a mano”, 39 ricevuti in regalo ed altri 42 acquistati. Ma la sezione più curiosa è senza dubbio quella del “fai da te”. Tutti manufatti creati partendo dagli oggetti più comuni: anche da semplici tappi o altri accessori che altrimenti andrebbero ad intasare i bidoni della raccolta differenziata: c’è quello ricavato all’interno di un vasetto della Nutella o quello che nasce all'interno di una vecchia caffettiera.

La sfida poi è quella di inserire Maria, Giuseppe ed il Bambinello in oggetti dalle dimensioni sempre più ridotte. Fino all’anno scorso il record in questo senso spettava al presepe ricavato all’interno di un guscio di pistacchio. Ma Francesco Seminara si è superato ed è riuscito ad utilizzare il nocciolo di una ciliegia. Proprio come aveva già fatto con le lampadine, le prese del telefono, una lattina di Coca Cola e tanti altri oggetti che affollano la nostra quotidianità. Un esempio di “economia circolare” davvero virtuosa ed artistica. Un'impresa di famiglia cui collaborano anche la moglie Carla e la figlia Sara. Quest’anno, una selezione dei suoi piccoli capolavori possono essere ammirati a Villa Licia in via Martiri XXX Aprile 61 fino al prossimo 6 gennaio. Ed anche alla mostra dei presepi allestita nella basilica di Maria Ausiliatrice a Torino.