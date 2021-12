Pianezza, i gemelli Mrissa premiati da Mattarella

Cerimonia al Quirinale oggi per i due gemelli 18enni Simone e Matteo Mrissa nominati nelle scorse settimane dal Presidente Sergio Mattarella Alfieri della Repubblica. In pieno lockdown, con l'associazione Civess (Corpo italiano volontari emergenze soccorso e solidarietà), di cui fanno attivamente parte, si sono spesi ed hanno rappresentato degnamente con il loro impegno e la loro dedizione quello che incarna essere un volontario: risorse insostituibili per le amministrazioni, per le città. Un esempio di altruismo vero. Nella trasferta romana sono stati accompagnati dalla madre Monica anche lei volontaria nel Civess.

Nel periodo più duro di questa drammatica pandemia, i suoi due ragazzi hanno dedicato tempo e si sono sacrificati, e continuano a farlo, per il prossimo. Per chi aveva ed ha più di bisogno. Per chi era ed è più solo. «Sono modelli positivi della nostra Pianezza - commenta il sindaco Roberto Signoriello - che orgogliosamente può contare su uno spirito solidale, collaborativo comunitario e su un tessuto associativo che non ha uguali. Grazie Simone e Matteo, grazie a tutte le associazioni di volontariato che ogni giorno si dedicano a coloro che più sono fragili ed indifesi».