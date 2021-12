Rivoli, la metro punta verso piazza Martiri

Partiti in questi giorni i sondaggi sui terreni lungo il tracciato del prolungamento della linea 1 della Metropolitana su corso Francia da Cascine Vica verso piazza Martiri. I sondaggi rientrano all’interno delle attività previste per la Progettazione di fattibilità del prolungamento ad ovest. Servono per verificare le caratteristiche del terreno e la profondità della falda acquifera sotterranea. In tutto verranno effettuati sette punti di indagine, ad una profondità compresa tra 30 e 50 metri.

I singoli cantieri avranno una durata massima di quattro giorni. L’attività durerà complessivamente circa un mese, al termine del quale verranno elaborati i dati da utilizzare a supporto della progettazione. Il nuovo prolungamento prevede una galleria di 2,3 km lungo corso Francia, due stazioni (“San Paolo” e “Rivoli Centro”), due pozzi di ventilazione ed un pozzo terminale. A marzo del prossimo anno Infra.To concluderà la redazione della Progettazione di fattibilità e la consegnerà alla Città metropolitana e al Comune di Torino per proseguire con le successive fasi dell’intervento.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021