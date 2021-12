Alpignano, dalla nuova centrale energia pulita per 700 famiglie

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Produrrà energia elettrica fino a una potenza massima di 400 kW. Attraverso un cavidotto in media tensione interrato, di circa 230 metri, servirà circa 700 famiglie e consentirà un risparmio annuo di circa 600 tonnellate di anidride carbonica. È il nuovo impianto idroelettrico sulla Dora realizzato da R&C Energia, società del Gruppo Egea, entrato in funzione in questi giorni.

«Ringrazio Egea per la collaborazione che ha dimostrato per le importanti opere di compensazione - sottolinea il sindaco Steven Palmieri - che hanno permesso di rendere il nostro parco più vivibile, più sicuro e più fruibile, grazie anche al collegamento con la passeggiata ciclopedonale lungo la Dora. Attraverso l’utilizzo dell’acqua e quindi di un aspetto naturale del nostro territorio, riusciamo a fornire corrente elettrica a molte famiglie e quindi riusciamo anche noi nel nostro piccolo ad avere un’energia pulita rinnovabile in linea con l’agenda 2030; non solo, grazie all’utilizzo delle auto elettriche fornite da Egea, i nostri dipendenti si spostano nella città rilasciando zero emissioni di Co2. Un grande passo in avanti reso possibile solo attraverso un partenariato pubblico-privato volto al raggiungimento di obiettivi comuni di sostenibilità ambientale».

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021