Pianezza, dieci nuove aule per il Dalmasso

Da anni abbandonato e inutilizzato, uno dei piani dell’Istituto Dalmasso è in corso di ristrutturazione e sarà completamente rimesso a nuovo. Si tratta del secondo piano di uno dei ferri di cavallo che si sviluppano sulla parte retrostante dell’imponente edificio: sono infatti iniziati nei mesi scorsi i lavori per riconvertire gli spazi in disuso in una decina di nuove aule da mettere a disposizione di studenti e insegnanti. Il risultato finale non...

Su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021