Rivoli, il Museo del Castello spegne 37 candeline

Il Castello festeggia il suo 37° compleanno e le feste di fine anno accogliendo i visitatori al primo piano, nella Sala di Quattro Continenti, con l’esposizione della Madonna con il Bambino e un angelo che presenta San Giovanni Battista, di Francesco Raibolini, detto Francia, del 1505, solitamente custodita a Villa Cerruti. Per l’occasione tornano anche tre opere per anni ospitate in altri musei, il modello ligneo in scala 1:50 realizzato nel 1718 dal minusiere di Corte Carlo Maria Ugliengo e custodito per anni a Palazzo Madama e i due busti marmorei Maria Giovanna Battista come Venere (Diana) e Carlo Emanuele II come Adone (Apollo) realizzati nel 1669 dallo scultore Bernardino Falconi prestati per 14 anni alla Reggia di Venaria.

Il modello ligneo di Ugliengo, in particolare, riproduce il grandioso progetto di ricostruzione ideato da Juvarra per l’antica Residenza Sabauda, ed è composto da 63 elementi che consentono di osservare nei dettagli e in modo spettacolare gli interni. L’anniversario ricorre proprio oggi: il 18 dicembre del 1984 veniva infatti inaugurato il Museo di arte contemporanea allestito al termine del lavoro di restauro coordinato dall’architetto Andrea Bruno.