Alpignano, il mercatino della Turati per i bimbi ugandesi

Clicca per sfogliare la fotogallery

Alunni, insegnanti e genitori: tutti insieme per dare vita, da quasi trent'anni a questa parte, al mercatino di Natale della scuola primaria Turati. Iniziativa che coinvolge appunto i ragazzi, impegnati a realizzare i 'lavoretti' che vengono poi esposti sulle bancarelle. Ma anche insegnanti e genitori che collaborano all'allestimento dell'esposizione. Ogni anno la cifra raccolta viene destinata ad una finalità benefica. In questo caso, i mille euro raccolti in meno di due ore di apertura del mercatino, questo pomeriggio nel cortile della scuola, è stato il Reahbilitation Hospital Corsu di Entebbe in Uganda dove da sette anni opera il dottor Antongiulio Marmotti, ortopedico del San Luigi di Orbassano.

«Mi reco personalmente lì nel mese di aprile per un periodo di 15 giorni portando le attrezzature ortopediche e artroscopiche necessarie a condurre gli interventi - spiega il medico sulla sua pagina GoFundMe - Svolgo interventi chirurgici in collaborazione con i colleghi ugandesi in modo da comunicare loro le tecniche e le tecnologie necessarie per curare le comuni malattie ortopediche articolari». E oggi ha voluto essere presente alla Turati per incontrare e ringraziare tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Davvero un bel modo di celebrare il Natale lanciando un messaggio concreto e solidale. Iniziativa che soltanto l'anno scorso non si è potuta svolgere 'dal vivo' a causa delle restrizioni anti Covid. Anche se è stata allestita comunque una versione 'virtuale'. Un lavoro di squadra che ottiene sempre ottimi risultati anche grazie al coordinamento della direttrice scolastica Silvana Andretta