Rivoli, per l'Unitre auguri di fine anno in musica

L’Unitre ha ripreso i suoi corsi, sono ripartite anche le gite, con nuovi progetti per il futuro. Un clima comunque diverso rispetto ad un anno fa. «Ed è per questo - commenta la presidente Bruna Bertolo - che questo pomeriggio ci siamo dati appuntamento al Circolo della Musica, la ex Maison Musique, di via Rosta. Un concerto con le canzoni d’amore di ieri e di oggi, affidato ad un nome che non ha bisogno di presentazioni: Gigi Giancursi, accompagnato da Dario Mimmo, Stefano Boeti e Stefano Turolla. Evento reso possibile dalla disponibilità di uno sponsor, l’azienda Samsic di Cascine Vica di Massimo Diamante che ringraziamo di cuore»