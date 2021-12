Presa la banda dei supermercati: derubavano con il trucco della monetina

Rubavano le borse con il consolidato sistema delle monetine lanciate a terra, consistente nel distrarre la vittima con un rumoroso lancio di monete sull’asfalto mentre un terzo malvivente si impossessava della borsa incustodita sul sedile anteriore dell’auto. Il giochetto è stato però visto dai carabinieri delle compagnie di Susa e Moncalieri che hanno arrestato la banda. Si tratta di tre peruviani, di 25, 30 e 36 anni, responsabili di furto aggravato in concorso. Nei giorni scorsi i militari avevano seguito gli spostamenti di un’auto già avvistata in altri luoghi che erano stati teatro di furti ai danni di donne sole e anziane.

I militari dell’Arma, dopo aver appurato che a bordo della vettura si trovavano dei sudamericani corrispondenti alle descrizioni fornite dalle vittime, li hanno seguiti e colti in flagranza nel parcheggio della “Coop” di Piossasco. È stata anche individuata la base logistica dentro cui il gruppo nascondeva parte della refurtiva (occhiali, borse, tablet, cellulari), dal valore stimato superiore ai 25mila euro.

L'accorato invito dei carabinieri alle vittime di reati commessi con questo particolare modus operandi è quello di non avere remore a recarsi presso la caserma più vicina per denunciare il fatto e riconoscere gli autori, ove possibile: il problema è infatti che spesso, per pudore o per "senso di colpa" delle vittime, le forze dell'ordine faticano ad avere traccia completa di una parte dei reati commessi.