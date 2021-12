Rivoli, Aldina compie 104 anni il giorno di Natale

Doppia festa a Tetti Neirotti dove i famigliari si stringono intorno ad Aldina Leschiera che proprio oggi spegne 104 candeline. Tutt’altro che provata sia dall’età avanzata che da quest’ultimo periodo difficile, legge senza occhiali, lavora ai ferri, cuce e rammenda. «Donna dolce e generosa, sempre col sorriso sulle labbra» racconta la nipote Nadia Mosca. Aldina è nata a Susa il 25 dicembre 1917 da una famiglia di origine contadina. Quando è ancora piccolissima muore la madre. Per meglio accudire gli altri tre figli, il padre l’affida ad una famiglia di Venaus che la cresce con amore fino ai 13 anni. Rientrata nella famiglia d’origine, Aldina aiuta e si dà da fare: a soli 18 anni va in Francia “a servizio”.

A Salbertrand conosce Clemente Lambert, operaio, classe 1906, che nel 1943 diventerà suo marito. Dalla loro unione nascono tre figlie: Maria Teresa, Rita e Giovanna. Una famiglia come tante, segnata però dalla prematura scomparsa della piccola Giovanna morta ad un anno per colpa dell’Asiatica che allora aveva falciato tante vite. Ed è proprio Rita a raccontare degli anni difficili e delle traversie che dovette sopportare la madre: oltre alla morte della figlia, i frequenti spostamenti da un paese all’altro della valle di Susa. Ad Avigliana rimasero per 10 anni, per essere vicini al dinamitificio Nobel dove lavorava il marito che, morto ancora giovane, la lascia ad allevare le due figlie rimaste. Lei però non si dà per vinta. Reagisce con la forza di una leonessa. «Mia madre era abituata sin da giovanissima a rimboccarsi le maniche e tirare avanti», commenta Rita.

Da Avigliana, dove ha vissuto per parecchi anni, si trasferisce con Maria Teresa e Rita a Tetti Neirotti dove risiede tuttora. Le figlie si sposano e arrivano quattro nipoti (Giovanna, Giuseppe, Nadia e Aldo). Ad oggi nonna Aldina vive con la figlia Rita, unica rimasta, e fa la “super nonna” di nipoti e pronipoti. «Sono la sua gioia - commenta la figlia - ma tante sono ancora le cose che l’appassionano». La signora infatti è molto indipendente, legge con gusto, segue le vicende in televisione e sui giornali. Ama leggere dei paesi della valle di Susa dove è cresciuta.