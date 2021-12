Grugliasco, vigili del fuoco-Babbi Natale in ospedale

Natale è anche una festa di tradizioni, come quella che vede i vigili del fuoco della squadra "41" Grugliasco portare un po' di spensieratezza ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Martini di via Tofane. Anche quest'anno un carrello di doni, acquistati con un autotassazione dei pompieri della caserma di corso Allamano. Proprio la figlia di uno dei vigili nel passato era stata assistita per gravi problemi di salute. Da lì l'idea di testimoniare la vicinanza ai piccoli e la riconoscenza verso tutto il personale che li cura. La visita nelle corsie non è stata possibile per le precauzioni anti-contagio ma una rappresentanza dello staff sanitario ha accolto la delegazione dei vigili del fuoco composta oltre che dal Babbo Natale "d'ordinanza" anche dal personale e capi distaccamento che hanno mantenuto viva questa bella iniziativa.