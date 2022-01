Bardonecchia, bimbo di due mesi stroncato da un malore

Un bimbo di due mesi è morto a causa di un malore improvviso mentre si trovava a Campo Smith insieme ai genitori residenti a Torino. Sono stati proprio loro a dare l'allarme, poco prima di mezzogiorno, quando si sono accorti che il piccolo aveva improvvisamente smesso di respirare. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118. Nelle vicinanze è anche atterrato anche l'elisoccorso con un medico rianimatore a bordo. I sanitari hanno cercato di rianimare il bimbo per oltre 45 minuti ma non c'è stato nulla da fare. Saranno ora gli accertamenti disposti dal magistrato ed affidati agli agenti del commissariato cittadino a cercare di fare luce sulle cause del decesso.