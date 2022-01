Rivoli, la Befana alpina porta doni in pediatria

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Le penne nere della Ana e dell’associazione Veterani Quarantesima Batteria, hanno portato la BefAna alpina nel reparto pediatria dell’ospedale di Rivoli. Si è presentata questa mattina per portare le 25 calze destinate ai bambini presenti all’hub vaccinale pediatrico e ai piccoli degenti in reparto, 35 calendari e torce Ana Rivoli per il personale del reparto e un assegno di 2.500 euro raccolti per consentire l’acquisto di una lampada fototerapica neonatale. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, gli alpini in congedo non si fermano mai, le penne nere rivolesi non smettono mai di dare conforto ed aiuto a chi ne ha bisogno.

La BefAna alpina ha donato una calza cucita a mano dal Laboratorio Scuci e Ricuci con all’interno dolcetti e prodotti offerti da M**Bun e dalla Fattoria del Gelato di Pianezza. Due alpini, una Stella Alpina e la BefAna hanno visitato il presidio ospedaliero, portando il loro buon umore, calore e vicinanza con lo scopo di donare un sorriso. Il capogruppo vicario dell’Ana, Osvaldo Jeraci, il vice presidente dell’associazione Veterani Quarantesima Batteria, Pier Paolo Barra, la Stella Alpina Chiara Varaldo e la BefAna Aldo Rusca, hanno sottolineato l’importanza che riveste la BefAna alpina, come sodalizio solidale tra gli alpini in congedo e la pediatria di Rivoli.