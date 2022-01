Furti auto nel parcheggio dell'ospedale di Rivoli, l'allarme del Nursind

Fine anno amaro per i dipendenti dell'Asl To3. L' allarme parte da due infermiere che nel mese di dicembre hanno subito il furto delle proprie auto nel parcheggio dell'ospedale di Rivoli. Già in passato non erano mancati episodi di furti, aggressioni e molestie, tutti segnalati e denunciati. «Il Nursind, sindacato degli infermieri, alla luce dei nuovi episodi, denuncia nuovamente la mancanza di sicurezza per i lavoratori che prestano il loro servizio presso l'ospedale di Rivoli - affermano la segreteria aziendale Nursind Asl To3 - Richiediamo con forza all'Azienda ed al Comune interventi che possano quanto meno limitare e arginare questi spiacevoli ma anche pericolosi episodi. Purtroppo, dobbiamo registrare che a distanza di anni nessuno abbia ancora ritenuto necessario intervenire per garantire una maggior sicurezza agli operatori. Abbiamo una altissima percentuale di turnisti tra i sanitari, molti dei quali sono donne». «Auspichiamo - prosegue Daniele Scomersich, dirigente provinciale Nursind - che venga immediatamente presa una posizione marcata da parte di Azienda e Comune prima che possa succedere qualcosa di più grave».