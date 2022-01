Rivoli, addio all'arte di Giuseppe Giacone

Un grande artista rivolese, Giuseppe Giacone, ci ha lasciati, alla fine di un lungo percorso esistenziale: lo scorso anno aveva infatti festeggiato cento anni. L’ultimo saluto ieri, in una chiesa, quella di piazza Cavallero, dedicata a “Maria Immacolata Ausiliatrice”, che certo gli era molto cara. Le decorazioni interne sono infatti in gran parte opera sua e del fratello Claudio. In particolare a lui si devono le stazioni della...

Su Luna Nuova di martedì 18 gennaio 2022