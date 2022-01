Rivoli, i nuovi Conti sono Giorgio e Jessica

Hanno un volto e un nome i due personaggi principali del carnevale cittadino: Giorgio Digo e Jessica Mollica che vestiranno i panni rispettivamente di Amedeo VI di Savoia detto il "Conte Verde" e di sua moglie Bona di Borbone. Sposi anche nella vita, i due hanno un figlio, Riccardo, che vorrebbero coinvolgere nei vari appuntamenti cittadini. A partire da quello importantissimo dell'investitura già fissata per domenica 6 febbraio alle 11 sul sagrato della chiesa della Stella in via Piol. In quell'occasione ci sarà con la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco al nobile Savoia. La loro prima uscita però sarà anticipata al 26 gennaio nell’ambito della tradizionale Cena medievale.