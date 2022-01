Grugliasco, un giardino per Giorgio Perlasca

Sarà intitolato a Giorgio Perlasca il giardino compreso tra via Don Caustico e via Aldo Rossi, in borgata Fabbrichetta. «Nel 77° anniversario della liberazione dei sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz - sottolinea il sindaco Roberto Montà - abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di una cittadina grugliaschese, Silvia Quartero che, dopo avere letto la storia di Giorgio Perlasca, ha scritto al Comune per...

Su Luna Nuova di venerdì 21 gennaio 2022